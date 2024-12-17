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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da “Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni”nde konuşuyor.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Ali Kemal Akan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Konya

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, ayrıca Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

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