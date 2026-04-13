TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malavi ve Avustralya meclis başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile bir araya geldi.

Genel Kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerine dikkati çekerek, insani yardım, kapasite geliştirme ve sosyal kalkınma programlarıyla Afrika'nın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını, Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu da desteklediklerini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Avustralya Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick ile bir araya geldi.

Genel Kurulun yapılacağı otelde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı yıl dönümünün gelecek yıl idrak edileceğini, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından bu anlamlı yıl dönümünün bir fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti.

Kurtulmuş, mevkidaşı Dick'i gelecek yıl düzenlenecek Anzak Günü etkinliklerine ve TBMM'ye davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya'daki yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Türk toplumunun, ülkeler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsur olduğunu da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans sırasında Batılı 11 ülkenin daha Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmasının, Filistin meselesi ve iki devletli çözümün canlı tutulması adına önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu ülkeler arasında Avustralya'nın yer almasından memnuniyet duyduklarını ve tutumlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, ayrıca Avustralya ile ortak bulunulan uluslararası asamblelerdeki iş birlikleri de ele alındı.