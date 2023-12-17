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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek

Ertuğrul Subaşı  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taziye ziyareti için Kuveyt'e gidecek Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya gelecek.

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