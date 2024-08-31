TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kurtulmuş, "Dost ülke Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, kardeş Kırgız halkına esenlikler diliyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.