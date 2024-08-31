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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Aykut Yılmaz  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kurtulmuş, "Dost ülke Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, kardeş Kırgız halkına esenlikler diliyoruz." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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