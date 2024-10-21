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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "İsterdik ki yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. İlahi adaletten kaçması mümkün değildir." dedi.

Tolga Albay  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsterdik ki FETÖ elebaşı yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün

Aydın

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