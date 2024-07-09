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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in katliamları durdurulmalıdır

Ali Kemal Akan  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in katliamları durdurulmalıdır

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD’de “NATO Parlamento Başkanları Toplantısı”nda yaptığı konuşmada "(NATO) Dünyanın en güçlü savunma örgütünün üyeleri olarak Gazze'deki muazzam insanlık felaketini görmezden gelemeyiz. İsrail'in katliamları durdurulmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, "NATO müttefiklerine Netanyahu hükümetinin saldırganlığına 'artık yeter' demeleri, derhal kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüm çağrısı yapıyoruz." dedi.

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