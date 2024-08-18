TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısına ilişkin, "Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir."
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