Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ediyor
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertuğrul Subaşı  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk milletinin bayramını en içten dileklerle kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin 105'inci yılında, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin aziz kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum.

Sevgili gençler! Bayramınız kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede
19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılı sebebiyle anma mesajı

Minik robotlarla teknoloji tutkusunu çocuklara taşıyor

Minik robotlarla teknoloji tutkusunu çocuklara taşıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet