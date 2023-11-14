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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu kabul etti

Aynur Ekiz  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu kabul etti

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşen kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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