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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur’an-ı Kerim, silah ve bayrak hediye etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, Filistin davasına bağlılık göstergesi olarak Kur’an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.

15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur’an-ı Kerim, silah ve bayrak hediye etti

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’na hitap etmek için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur’an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.

Kurtulmuş, Abbas’a hediyelerini takdim ettikten sonra, “Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur’an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk.” ifadesini kullandı.

Ayrıca TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugünün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı bir atkı da hediye etti.

Söz konusu atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerine ve davetlilere de dağıtıldı.

Ayrıca ziyaret anısına bastırılan hatıra pul da TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından Abbas’a takdim edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha sonra TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı’na geçti.

Görüşmede, Meclis Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan ve Sırrı Süreyya Önder ile Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM Katip Üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de yer aldı. 

Erdoğan, Abbas ve Kurtulmuş ile bir araya geldi

TBMM Genel Kurulundaki Filistin konulu olağanüstü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.

Şeref Salonunda Filistin konulu sergi

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi Meclis Şeref Salonu’nda açıldı.

Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer aldı.

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