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TBMM Başkanı Kurtulmuş: En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her türlü gücü, dünyanın en ölümcül silahlarını kullanmasına rağmen İsrail'in 9 ay sonra bile başaramadığı şey Filistinlilerin zihnini kuşatmaktır." dedi.

Ahmet Buğra Olaç  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in asıl olarak Filistin halkının zihnini kuşatmak istediğini belirterek, "Her türlü gücü, dünyanın en ölümcül silahlarını kullanmasına rağmen İsrail'in 9 ay sonra bile başaramadığı şey Filistinlilerin zihnini kuşatmaktır." dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin hazırladığı, habercilerin kaleminden İsrail'in Gazze'deki saldırılarını konu alan Kuşatma kitabının tanıtım töreni TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Kuşatma" kitabının sonraki çağlara delil niteliği de taşıdığını söyledi.

Kurtulmuş, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en ağır zulümlerden birine, modern zamanların en katı katliamlarına, soykırım boyutlarını dahi çoktan aşmış olan bir devlet terörüne hep beraber şahitlik yaptıklarını vurgulayarak, "Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırılmış yaklaşık 1,5 milyon insan değil, aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte bir büyük sınava tabi tutuluyor. Burada bu katliamın yanında yer alan çok azınlık da olsa belli çevrelerin varlığını, İsrail'e destek ve himaye sergilediklerini, verdiklerini biliyoruz. Şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz ki insanlığın büyük bir kısmı bu katliamlar karşısında insanlık cephesi diyebileceğimiz ortak bir platformda buluşmuş ve dünyanın birçok yerinde bu zulme 'dur' diyen sesler alabildiğince yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in zulmü konusunda devlet ve millet olarak ortak noktada duran ender ülkelerden birisi olduklarını söyleyen Kurtulmuş, bazı ülkelerde devletin başka tarafta, milletin başka tarafta durduğunu aktardı.

"Dünya tarihinde yeni bir dönemin de sayfalarını açıyor"

Kurtulmuş, bu mücadelenin en önemli ayaklarından birisini gazeteciler, haberciler, kameramanlar ve fotoğrafçıların oluşturduğunu vurgulayarak, "Görüntü çeken her kameranın insanlığın gözü olduğunu, uzatılan her mikrofonun insanlığın kulağı olduğunu, görüntüleri yayınlayarak dünyaya yayan her kameranın insanlığın vicdanı olduğunu biliyoruz. Öldürülen her gazeteci kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Gazze'deki kuşatmanın sadece fiziki bir kuşatma olmadığını kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İsrail bu kuşatmayı yaparken, hiç şüphesiz ABD ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı büyük güçlerden güç devşirerek bütün bu cürümleri işlemeye devam etmektedir. Ama esas gerçekleştirmeyi istediği kuşatma Filistin halkının zihnini kuşatmaktır. Her türlü gücü kullanmasına rağmen, dünyanın en ölümcül silahlarını kullanmasına rağmen İsrail'in hala, 9 ay sonra bile başaramadığı şey Filistinlilerin zihnini kuşatmaktır. Dünya, Filistin katliamı karşısında ne yazık ki tam manasıyla istatistiğe bile sahip değildir. Çünkü hala biliyoruz ki o yıkıntıların altında çok sayıda insanın cesedi var. Böyle bir ortamda gerçekten bu kadar büyük bir yıkımın içerisinde her şeyi yaptılar, denediler. Normalde 7-8 saatte, bilemediniz 1-2 günde işgal edecekleri Gazze'yi hala ele geçiremediler. Çünkü ele geçiremedikleri şey Filistin halkının gönlü ve Filistin halkının zihniydi. Bir taraf dünyanın en büyük desteklerini almaya bugün de devam ediyor. Filistin ise hükümetler nezdinde söylüyorum, bekledikleri yardımları ne yazık ki alamadı, alamıyor. Ancak bu zihinleri kuşatılmayan insanların ortaya koyduğu mücadele bundan sonrası için dünya tarihinde yeni bir dönemin de sayfalarını açıyor."

"Siyonist İsrail rejimi yalnızlaşmaya mahkumdur"

Kurtulmuş, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla Filistin davası ve İsrail'in geleceği için yeni bir dönem başladığını belirterek, "Allah'ın izniyle bu tarihi mahkeme, her ne kadar sonuçları Amerika'nın arka çıkması dolayısıyla uygulanamıyor olsa bile insanlık vicdanında makes bulmuştur. İnşallah eninde sonunda bu mahkemeyle birlikte başlayan bu süreç yeni bir dönemin de gelişmelerini de tetikleyecektir." dedi.

Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştırılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte Netanyahu ve çetesi, siyonist İsrail rejimi yalnızlaşmaya mahkumdur. Dünyanın her yerinde azıcık insanlıktan nasibi olan, azıcık vicdanı ve insafı olan herkesin dini, dili ne olursa olsun destekleyeceği dava Filistin davasıdır ve İsrail bu davanın uluslararası alanda güçlenmesiyle birlikte giderek yalnızlaşacak ve akıttıkları bu kanın içerisinde boğularak, bu zulmün altında ezilerek siyonist rejim yok olup gidecektir." diye konuştu.

"En büyük uğraşımız Filistin devletinin tanınması için mücadele etmektir"

Filistin devletinin geçen günlerde Batılı bazı ülkeler tarafından tanınmasının "yolu aydınlatan önemli ışıklardan" olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Türkiye olarak bundan sonra uluslararası alanda en büyük uğraşlarımızdan birisi Filistin devletinin tanınması için bütün gücümüzle mücadele etmek, Filistin davasının sözcülerinin her meşru platformda yer alarak görüşlerini ifade etmelerini temin etmek ve bu anlamda oluşan insanlık cephesine destek vermektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin kitabının arşiv ve belge niteliğinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Anadolu Ajansımızın ve TRT'nin yapmış olduğu çekimler ve fotoğraflar da Uluslararası Adalet Divanı'nda sunulan delillerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Türkiye olarak bundan da iftihar ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de her platformda bu meselenin takipçisi olacağız. Eninde sonunda mutlaka ve mutlaka şüphesiz başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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