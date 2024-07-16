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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir. Onun için kimsenin Türkiye'ye parmak sallayarak demokrasi dersi vermesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye demokrasisidir

Ankara

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