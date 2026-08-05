TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Çerçeve yasa) Bu çalışma 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önemli merhaledir TBMM Başkanı Kurtulmuş, "(Çerçeve yasanın TBMM'ye sunulması) Bu çalışma 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli merhaledir.” ifadelerini kullandı.