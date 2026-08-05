TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Çerçeve yasa) Bu çalışma 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önemli merhaledir

Kemal Karadağ
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, “çerçeve yasa”nın TBMM'ye sunulmasına ilişkin, “Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalar, devlet aklı ile millet irfanını buluşturan eşsiz bir demokrasi örneği oldu. Bu çalışma 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemizin iç kalesini tahkim edecek, birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek önemli merhaledir.” ifadelerini kullandı.
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