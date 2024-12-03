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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Colakovic'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic'i kabul etti.

Ahmet Buğra Olaç  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Colakovic'i kabul etti

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