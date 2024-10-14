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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ile görüştü

TBMM

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmede, Türkiye ve Arnavutluk'un tarihi ve kültürel ilişkilerinin bulunduğunu, iki ülke liderleri arasındaki iyi ilişkilerin her alanda işbirliğinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 Ekim'de Arnavutluk'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve başkent Tiran'da Namazgah Camii'nin açılışına katılmasının, iki ülke arasındaki dostluğu daha da kuvvetlendireceğini ifade eden Kurtulmuş, daha önce Namazgah Camii'nin temel atma törenine kendisinin de katıldığını, şimdi ise bu caminin ibadete açıldığını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin temel stratejisinin, Balkanlar'da güven ve istikrarın sağlanması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin, Balkanlar'daki tüm ülkelerle ilişkilerini bu doğrultuda ele aldığına dikkati çekti.

Kurtulmuş, Arnavutluk ile her alanda olumlu ilişkilerin bulunduğunu, bunu parlamentolar arası ilişkilerle de güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali ise Türkiye ile sadece kurumlar arasında değil halklar arasında da ilişkilerin iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Hükümetler arasında ilişkilerin yoğun olduğunu ve her alanda anlaşmaların bulunduğunu hatırlatan Spiropali, parlamentolar arası ilişkileri de geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

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