Dolar
32.69
Euro
35.41
Altın
2,379.52
ETH/USDT
2,971.60
BTC/USDT
55,749.00
BIST 100
10,837.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Haliç Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 6-10 Temmuz’da ABD'yi ziyaret edecek.

Ali Kemal Akan  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) ABD heyeti ev sahipliği yapacak.

23 parlamento başkanı, 32 NATO üyesi ve Ukrayna'dan parlamento liderlerinin NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geleceği Zirve'de, NATO'nun parlamento boyutunun önemi vurgulanacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek toplantıda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

İkili görüşmeler yapacak

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantılara da iştirak edecek Kurtulmuş, Washington'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
MSB, hava hücum harekatı ile komando indirme görüntülerini paylaştı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı: Oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik: UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'de NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet