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TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Zonguldak'ta maden ocağına indi

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu üyeleri, Zonguldak'ta maden ocağında incelemelerde bulundu.

Ömer Faruk Cebeci, Gökhan Yılmaz   | 04.01.2023
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Zonguldak'ta maden ocağına indi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Bartın'daki inceleme ve temaslarının ardından Zonguldak'a geçen komisyon üyeleri, Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine geldi.

Tahlisiye ekibinden bilgi alan heyet, madene girmek üzere hazırlık yaptı, maske eğitiminin ardından kuyubaşına geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan komisyon başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yaklaşık 2,5 ay önce başlayan komisyon çalışmalarına sahada devam ettiklerini söyledi.

Amasra'daki maden patlamasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören işçilere de acil şifalar dileyen Yıldız, parti ayrımı gözetmeksizin komisyon olarak olayın sebeplerini araştırdıklarını ifade etti.

Maden kazalarına ilişkin gerekli önlemlerin alınması ve raporun hazırlanması için 19 milletvekili ve 21 uzmanla çalışmaları sürdürdüklerine değinen Yıldız, şöyle konuştu:

"Bugün burada Karadon Müessesemizde yaklaşık eksi 400-460 kodunda incelemelerimize devam edeceğiz. Raporumuzu da inşallah bu ayın sonuna kadar, bu ayın sonuna gelmeden bize tanınan resmi süre içerisinde tamamlamış olacağız. Herhangi bir teknik, ister havalandırma ister bununla alakalı herhangi bir personelin eğitiminden tutun ki birçok unsurlar dikkatli irdeleniyor. Bununla alakalı gerek sivil toplum örgütlerini gerek sendikalarını gerek özel ve kamu sektörünün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi birçok bağlı ilgili ve ilişkili bütün kuruluşlarıyla beraber bunlar değerlendiriliyor ve inşallah raporumuzda bu ayın sonuna kadar da tamamlamış olacağız."

Yıldız ve beraberindeki komisyon üyeleri gerekli hazırlıkların ardından işçilerle birlikte eksi 400 koduna indi.

Komisyona, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK genel müdür yardımcıları Fazlı Uncu ile Muharrem Kiraz da eşlik etti.

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