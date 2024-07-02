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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduk

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduklarını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UCM'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin yeni deliller sunduk Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

TBMM

Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'la Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İstanbul 2 No'lu Barosu ile birlikte İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Lahey'de gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi veren Yüksel, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Makamını ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yüksel, verimli geçen her iki ziyaretin de muhataplarınca memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden, İsrail'in Gazze'de kullandığı silahlar üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını dile getiren Yüksel, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden "Gazze'ye acil şekilde bir teknik inceleme heyeti gönderilmesi", "Gazze'den tedavi amacıyla çıkarılarak çevre ülkelere getirilen hastalardan numune alınması" ve "Gazze'de görev yapan sivil toplum kuruluşu insani yardım çalışanları ve doktorlardan silahların kullanımı neticesinde oluşan zarar ve yaralanmalara ilişkin bilgi toplanmasını" istediklerini kaydetti.

UCM'ye 23 Kasım 2023'te şikayet dilekçesi sunduklarını anımsatan Yüksel, ​​​​​​​şöyle devam etti:

"Şikayet dilekçemiz kapsamında kovuşturmanın yürütülmesi, failler hakkında bir an evvel yakalama kararı çıkarılması, sorumluların işledikleri savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları kapsamında en ağır biçimde cezalandırılması ve mağdurlara tazminat ödenmesi amacıyla sürecin hızlı bir biçimde yürütülmesini talep ettik. Ziyaretimizde yeni delil mahiyetinde 5 klasörlük belge setini Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri ile paylaştık. Kadın ve çocuklara ilişkin suçların delillerini içeren iki ayrı dosyayı UCM Savcılığı yetkililerine ve Mağdurlar İçin Kamu Avukatı Ofisi Başmüşaviri'ne sunduk."

"Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ifade ettiler"

Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasına Türkiye'nin "müdahil olma" kararı aldığını hatırlatan Yüksel, İsrail'in Filistin'deki "işgal", "yerinden etme", "apartheid" ve "soykırım" politikalarına karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık makamınca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama talep edilmesinin önemli bir karar olduğunu belirten Yüksel, "Adaletin tecelli etmesi için tutuklama emirlerinin sadece Netanyahu ve Galant'ı değil, başta savaş kabinesi üyeleri olmak üzere diğer yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği hususunu UCM yetkilileri ve savcılarıyla paylaştık. Kendileri de sürecin devam ettiğini, soruşturma ile ilgili kritik bilgilere sahip olanların UCM Savcılığıyla irtibat kurması çağrısında bulunduklarını ve soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini ifade ettiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesindeki süreçleri takip ettiklerini sözlerine ekledi.

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