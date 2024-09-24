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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir

TBMM Adalet Komisyonu Başkan Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin "Türkiye, uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Adem Balta  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir

TBMM

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulun'daki hitabına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İnsanlığın sağduyusu olan Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de zalimin karşısında ve mazlumun yanında olduğunu vurgulayan Yüksel, "Her fırsatta kimsesizlerin kimsesi olmanın bizler için bir şeref olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız, bugün yaptığı konuşma ile daha adil ve müreffeh bir dünya için gereken mücadeleye ülkemizin öncülük edeceğini yineledi." ifadelerini kullandı.

Yüksel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde, bir yıla yakın bir süredir Filistin topraklarında gerçekleşen soykırıma ilişkin bugüne kadar sessiz kalan uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Cumhurbaşkanımız insanlığın ihtiyaçlarına çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısındaki değişimin gerekliliğini yeniden ifade etti.

Unutulmamalıdır ki Türkiye, küresel barış ve adalet mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hız kesmeksizin sürdürecektir. Türkiye, uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir."


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