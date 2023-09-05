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Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi taburcu edildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Belediye işebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

Tevfik Öztürk  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Taşova'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran 150 kişi taburcu edildi

Amasya

İlçe merkezinde gece çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 150 kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Tedavi altına alınanların çoğunun şebeke suyunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylemesi üzerine inceleme başlatıldı.

Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, şebeke suyunun ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmamasını istedi. Belediye ikinci paylaşımında ise şebeke suyunun tedbir amaçlı bir süre kesileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

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