Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonunda suçtan elde edilen mal varlıklarına el konuldu

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."