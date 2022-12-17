Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,180.90
BTC/USDT
16,716.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM), Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerin yanında olunduğu bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 17.12.2022
TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

İstanbul

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçen günlerde Kumluca ve Finike’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel afetinden ötürü, bölge halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması temennisinde bulunularak, "Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel afetinin ardından sigortalılardan aldıkları ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına hemen başlanıldığı, eksper organizasyon çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen sel felaketinin ardından toplamda 1.962 ihbar alınmıştır. Yapılan ihbarların hızlıca değerlendirilmesini teminen, TARSİM tarafından görevlendirilen 36 ekip hızlıca hasar tespit işlemlerine başlamıştır. 17 Aralık Cumartesi günü itibarıyla 862 dosyanın işlemleri tamamlanmış, 1.100 dosyanın hasar tespit işlemleri ise devam etmektedir. Hasar tespit incelemeleri tamamlanan ve örtü, teknik donanım ve konstrüksiyon için kesin ekspertiz yapılan dosyaların ödemesi, 23 Aralık Cuma gününe kadar tamamlanacaktır.

Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimizin, 7/24 hizmet sunan '0850 250 82 77' numaralı Çağrı Merkezi, TARSİM Mobil ve 'www.tarsim.gov.tr' aracılığıyla hasar ihbarlarını gerçekleştirebileceğini hatırlatıyor; poliçesi olmayan üretici ve yetiştiricilerimizin ise beklenmeyen anlarda ve şiddette meydana gelen afetlere karşı önlemlerini zamanında almalarını ve tarım sigortasını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız
Bakan Murat Kurum, Giresun'da gençlerle buluştu
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Gazeteci ve foto muhabiri Ergin Konuksever vefat etti

Benzer haberler

TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

Antalya Kumluca'da hayat normale dönmeye başladı

Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana

Nuri Şahin, Dünya Kupası'nı Messili Arjantin'in kazanmasından yana
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet