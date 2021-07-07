Euro
10.26
Dolar
8.68
BIST 100
1,389.42
Altın
1,807.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 6 köyün ulaşımı sağlayan Beldibi Köprüsü, sel nedeniyle oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da Gürgentepe İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu’nun açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretiyor

Vali Mustafa Masatlı, "Kentte ilk defa 2,4 milyon lira ayçiçeği tohumu teşviki yaparak 55 bin dekar alan ekiminin yapılmasını sağlamış durumdayız. Proje ile ayçiçeği rekoltesinde yüzde 37 artış bekliyoruz." dedi.

Cihan Okur   | 07.07.2021
Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretiyor

Amasya

Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da çiftçiler, çok su isteyen bitkiler yerine daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretimine yöneldi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kuraklıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekim alanlarında incelemelerde bulundu.

Amasya'da kuraklığın etkilerinin azaltılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlatan Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığının da destek sağladığı projeyle 55 bin dekarlık alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını belirtti.

Daha fazla sulama ihtiyacı duyulan ürünler yerine daha az suya ihtiyaç duyan ayçiçeği ekimi yaptıklarını dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Böylece hem üreticilerimizin ekonomik kayıplarını engellenmeye hem de mevcut su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Çiftçilerimiz de önerimizi dinleyerek kampanyaya destek verdi. Kentte ilk defa 2,4 milyon lira ayçiçeği tohumu teşviki yaparak 55 bin dekar alan ekiminin yapılmasını sağlamış durumdayız. Proje ile ayçiçeği rekoltesinde yüzde 37 artış bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz mevsim kurak geçmesine rağmen tarlasından emeğinin karşılığını alacaktır."

Vali Masatlı'ya incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz eşlik etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Gürsel: Delta varyantının VLP aşısına uyarlamasını yapacağız
IPA: Toplumun yüzde 85'nin aşılanmasıyla yüz yüze eğitimde risk belirgin şekilde azalacak
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretiyor

Tarımsal kuraklığın yaşandığı Amasya'da çiftçiler, daha az su gerektiren yağlık ayçiçeği üretiyor

Tarih kokan otantik sokaklarıyla 'şehzadeler şehri' Amasya ziyaretçilerini bekliyor