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Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 98 milyon 645 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Tarım ve Orman Bakanlığı: 98,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi, çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırsal kalkınma yatırımları desteği 78 milyon 27 bin 123 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 13 milyon 105 bin 77 lira ve malak desteği 7 milyon 512 bin 800 lira olmak üzere toplam 98 milyon 645 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

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