Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."