Bakan Yumaklı, Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir/Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı Bakan Yumaklı, Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir/Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda 30 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kavşıt mevkisinde 30 Temmuz'da başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Balıkesir Marmara Adası

Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, ilgili şahıs Marmara İlçe Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

Fotoğraf : Murat Ünlü/AA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdek ilçemiz Narlı Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Antalya

Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin etkili çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, ekiplerin kısa sürede bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Yangının havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındığını bildiren Öztürk, "Yangına kısa sürede müdahale edildi. Etkili bir çalışmayla yangın söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor." dedi.

Öztürk, tüm ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İzmir

İzmir'in Buca ilçesinde Tınaztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da çalışmalara destek verdi.

Karadan ve havadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Fotoğraf : Ekrem Sıtkı Meral/AA

Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ve Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Kaymakam Çelik, gazetecilere, 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yangın tamamen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına başladılar. Akşama kadar da soğutma çalışmalarımızı bitireceğiz, karanlığa bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ömeroğlu ise Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm kurumlar ve Bursa'dan gelen jandarma helikopterinin çalışmalara destek verdiğini, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Şırnak

Şırnak-Siirt kara yolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf : Ekrem Payan/AA

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahada olduklarının altını çizen Yumaklı, orman kahramanlarının hava ve kara unsurlarıyla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ettiğini vurguladı.

Yumaklı, vatandaşlara "yangınlara karşı tedbirli olunması" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. İzmir/Buca yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın/Çine ve Balıkesir/Susurluk yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir."

Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınları tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların 162'sinin orman dışında çıktığını belirten Yumaklı, "Hamdolsun, an itibarıyla çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık." diye konuştu.

Yumaklı, Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldıklarını ifade etti.

Enerjisini düşürdükleri Aydın-Çine yangınının ise sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

“Dün öğleden sonra Susurluk'ta yeni bir yangın başladı. Bizi rüzgar anlamında çok ciddi biçimde zorladı. Bu yangına arkadaşlarımız sabaha kadar müdahale ettiler. An itibarıyla bunun da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı, belki kısmi tütmeler olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. An itibarıyla tehlike oluşturacak bir yangın yok. Ama tabii bu bizim bir rehavete kapılmamızı gerektirmez. Hem bizim risk değerlendirmelerimiz hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı üzere, özellikle İstanbul'dan başlayarak bütün kıyı illerimizde saatte 60 kilometrenin üzerinde rüzgar uyarısı alıyoruz.”

Yumaklı, rüzgarın hem yangınla mücadeleyi zorlaştırması hem de yeni yangınlara davetiye çıkarması açısından sıkıntılı olduğunun altını çizdi.

Bakan Yumaklı, son 3 gündür çok zor bir mücadele gerçekleştirdiklerini ancak dünyadaki emsallerine bakıldığında, çok kısa sürede bu yangınlara müdahale edilerek belirli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

"Acıkmayan, uyumayan, dinlenmeyen, acıması ya da vicdanı olmayan bir düşmanla" mücadele ettiklerini dile getiren Yumaklı, "Bu düşmanın ortaya çıkmasında, bütün uyarılarımıza rağmen maalesef insan unsuru bulunuyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin Balıkesir Gömeç'teki yangın, maalesef bütün uyarılarımıza rağmen bir vatandaşımızın evinde yaptırdığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlarla başladı. Yangınların tamamıyla ilgili kolluk güçleri soruşturmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın kabine sonrası açıkladığı üzere, yangına sebebiyet olmanın çok ciddi cezası var. Bu işin adli kısmı.

Yine söylüyorum, ormanlarımızda yaşayan sadece bizler değiliz. Oradaki en küçük karıncadan kuşa kadar, kaplumbağasından yaban hayatına kadar oradaki yaşamı yok eden, zaman zaman ormanlarla iç içe bulunan yerleşim yerlerindeki hayatı tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını maalesef cehenneme çeviren bu yangın illetine karşı hepimizin ortak mücadele etmesi, hassasiyet göstermesi gerekir. Bunu hep birlikte inşallah yeneceğiz."

Uyarıların Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve valilikler tarafından farklı kanallardan yapıldığını belirten Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da teşekkür etti. Yumaklı, baz istasyonlarından sinyal alan tüm cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğini ve bu uygulamanın sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlardan, özellikle uyarı yapılan dönemlerde, açık alanda ateş yakmamalarını ve yangına sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını isteyen Yumaklı, en küçük bir yangın belirtisi görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezinin aranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yumaklı, yangına ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, son 3 günde çıkan 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların büyük çoğunluğunun hızlı müdahaleyle söndürüldüğünü söyledi.

Bakan Yumaklı, süreç boyunca destek veren başta Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklara, yangınla mücadele sırasında dezenformasyonla mücadelede destek sağlayan İletişim Başkanlığına, valiliklere, AFAD'a ve sivil toplum kuruluşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.