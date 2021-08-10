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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklamalarda bulunuyor Cezayirli futbolcu Rachid Gezzal, İstanbul’a geldi.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır

Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.

Süleyman Elçin,Ayşe Yıldız   | 10.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır

Muğla

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas yangını hakkında, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.

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