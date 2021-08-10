Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yunanistan'a 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır
Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.
Muğla
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas yangını hakkında, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son duruma ilişkin Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda basın toplantısı düzenliyor.
Bakan Pakdemirli, "Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Bu anlamda komşumuza 2 uçağın gönderilmesi planlanmaktadır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.