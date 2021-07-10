Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye dünyanın en iyi projelerini yapmaya muktedirdir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyanın en iyi projelerini yapmaya, bunları bitirmeye aday ve muktedir bir ülke olduğunu söyledi.
Tekirdağ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ programı kapsamında Valiliği, AK Parti ve MHP teşkilatını ziyaret etti.
AK Parti il başkanlığını ziyaretinde konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin bir taraftan zor bir coğrafyada olduğunu, bir taraftan da kimsenin elde edemeyeceği zenginlikleri içerdiğini belirtti.
Türkiye'nin 7 iklimi, 4 mevsimi bir arada yaşayan, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, gelişmişlik endeksiyle gerçekten gelişmiş bir ülke olmaya aday olduğunu anlatan Pakdemirli, "Zaten uluslararası endeksler Türkiye'yi artık gelişmiş olarak tanımlıyor. Gerçekten son 20 yılda çok farklı bir yere geldik. Tüm partiler hizmet için var, tüm partiler hizmet için olduklarını iddia ederler ama ben şunu söyleyeyim, sizler doğru yerdesiniz. Sebebi şu; Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşlarısınız." diye konuştu.
"Yalanın ipine sarılanlarla, hizmet siyaseti yapanları bugüne kadar milletimiz çok iyi bir şekilde ayırabildi." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Ama bizim bugün itibarıyla içinde bulunduğumuz durumu millete anlatmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu çerçeveyi genel bir şekilde vatandaşa kapı kapı dolaşıp anlatmamız lazım. Elbette sıkıntılarımız var. Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Akdeniz'e indiğiniz zaman yangın var. Yukarı Karadeniz'e çıktığınız zaman yangın var. Ege Denizi'nden çıktığınızda başka bir şey var. Yani zor bir coğrafya olduğumuzu kabul etmek lazım. Ama şundan da hepimiz emin olmalıyız. Türkiye 21. yüzyılda bölgenin ve dünyanın refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke."
Günlük karmaşanın içinde birçok şeyin unutulduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Hizmet siyasetinden, otoyollardan, köprülerden, dünyanın en büyük havalimanından, bugün çok da konuşulan Kanal İstanbul'dan bahsedecek olursak, gerçekten birileri yapar, birileri eleştirir. Bakın Trakya'yı Anadolu'ya bağlayan 3 köprü var. Her bir köprüye de muhalefet, başta CHP olmak üzere hepsi karşı çıkmışlar ve karşı çıkmaya devam etmişler. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul ile ilgili de yaşıyoruz. Ama Türkiye artık dünyanın en iyi projelerini yapmaya ve bunları bitirmeye aday ve muktedir bir ülkedir."
"Her alanda iddialı bir ülkeyiz"
"Biz her alanda futbolundan siyasetine, tarımından ticaretine, sanayisinden teknolojisine İHA'sına, SİHA'sına, tankına, helikopterine, uçağına kadar diyoruz ki artık iddialı bir ülkeyiz." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Türkiye artık bölgesinde güçlü bir ülke. Bölgesinde olan olaylara kayıtsız kalmaz. Olaylarla ilgili de müdahalesi olur. Zaten bütün mücadele bu. Bu son mücadeleyi de hep birlikte inşallah geçiyor olacağız. Ama sadece şöyle kısa bir ufuk turu yapalım. Birkaç sene çok geriye gitmeye gerek yok. 30 yıllık Karabağ, işgalden Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı kim kurtaracaktı? Soruyorum var mı kim kurtaracaktı, yok. Peki 40 yıllık PKK, 50 yıllık FETÖ ile alakalı bunları bitirme noktasına kim getirecekti. Kim uğraşacaktı bunlarla. Veya 46 yıllık problem kapalı Maraş'ı kim açacaktı. Veya Ayasofya, iki nesildir, üç nesildir insanların gözünde özlem olan Ayasofya'da bir defa namaz kılabilmek, Fatih Sultan Mehmet’ten beri bizim hakkımız olanı sadece hakkımızın iadesi konusunda dahi adım atamamış onlarca politikacı varken Recep Tayyip Erdoğan sadece sırf bu yaptığından dolayı yine bir 100 sene sonra anılacak."
Taksim'de cami inşa edildiğini anımsatan Pakdemirli, "Taksim'de cami yaptırmamak uğruna ağaçlar bahane edilerek neler yapıldı. Taksim'de de camimiz oldu, Allah'a şükür namaz kılıyoruz. Taksim'de her şey var gitmek isteyen kiliseye de gider." diye konuştu.
Pakdemirli şehir hastanelerinin de çok eleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Ama en çok gidenler, yine bizi eleştirenler. Yani her konuda Filistin'e sahip çıkmasıyla, uluslararası alandaki bir defa öncülüğümüz ve doğru dik duruşumuz ve Türkiye'nin her bir tarafını da ilmik ilmik işleyen hizmet siyasetiyle Türkiye çok farklı bir yere geldi. Bugün itibarıyla hem dünyanın konjonktürü gereği, hem de biz ekonomik bazı sıkıntılar çekiyor olabiliriz bunu son derece normal karşılamak lazım ama inanın önümüz çok açık. Bizim sadece tek bir şeye ihtiyacımız var, bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var ve bunu anlatmaya ihtiyacımız var. Bunu anlatacak olanlar da sizlersiniz."
Pakdemirli ardından Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin hizmet binası açılışını yaptı.
Ziyaretlerde Bakan Pakdemirli'ye AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan eşlik etti.
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