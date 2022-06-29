Dolar
16.64
Euro
17.42
Altın
1,816.88
ETH/USDT
1,113.00
BTC/USDT
20,108.00
BIST 100
2,428.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Mustafa Çalkaya   | 29.06.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Kastamonu

​​​​​​​Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
'Demir Yumruk' operasyonunda 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Benzer haberler

Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü

Bartın'da ulaşımı kesilen köye helikopterle gıda yardımı yapıldı

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Kastamonu'da incelemede bulundu
Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu

Bakan Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu
Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'da selin yaşandığı caddede temizlik çalışmaları sürüyor