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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ayşe Yıldız   | 13.12.2022
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

Kirişci, afetten etkilenen iş yeri ve ev ziyaretlerinin ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve beraberindekilerle örtü altı üretimin yoğun olduğu Sarıcasu Mahallesi'ndeki seralar bölgesine geldi.

Hasar görmüş domates seralarını gezen Bakan Kirişci, çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaraların sarılacağını, devletin tüm birimleriyle çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Kirişci, Baysı deresinin son durumunu dron görüntülerinden inceledi.

Bakanlar, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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