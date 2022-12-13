Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden etkilenen seralar bölgesinde incelemelerde bulundu.
Antalya
Kirişci, afetten etkilenen iş yeri ve ev ziyaretlerinin ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve beraberindekilerle örtü altı üretimin yoğun olduğu Sarıcasu Mahallesi'ndeki seralar bölgesine geldi.
Hasar görmüş domates seralarını gezen Bakan Kirişci, çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Yaraların sarılacağını, devletin tüm birimleriyle çiftçinin yanında olduğunu ifade eden Kirişci, Baysı deresinin son durumunu dron görüntülerinden inceledi.
Bakanlar, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerinin ardından Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere Kumluca Kaymakamlığına geçti.
Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.