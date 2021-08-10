Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Muğla Milas yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.