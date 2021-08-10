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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Muğla Milas yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Zeynep Canlı   | 10.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Muğla Milas yangını kontrol altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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