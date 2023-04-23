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Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor

Dünyanın en kanlı savaşlarına sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası törenlere hazırlanıyor.

Burak Akay  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor Fotoğraf: Uğur Ulu - AA

Çanakkale

Tarihi Alan'da yarın ve 25 Nisan'da yapılacak törenler öncesi Türk şehitlikleri ve anıtlarının yanı sıra yabancı anıt ile mezarlıklarda hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Şehitler Abidesi, İngiliz ve Fransız anıtları ile Anzak Koyu ve Conkbayırı'ndaki tören alanlarında çalışmalar yürütülüyor.

Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu sene Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Kaşdemir, Kara Savaşları'nın 108. yılı törenlerinin ise yarın ve ertesi gün gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaşdemir, "24 ve 25 Nisan'da Çanakkale'de hem Türk tarafı olarak biz törenlerimizi yapacağız hem de yabancı devletler kendi törenlerini icra edecek. Tabii ki her yıl olduğu gibi yine bu sene Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, İngiltere'den birçok misafirimiz gelecek. Devlet temsilcileri, büyükelçiler törenlere katılacak. Çanakkale'de gerçekten uluslararası boyutta önemli bir tören yapılmış olacak." dedi.

Başkanlık olarak tören hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Kaşdemir, "Şu anda son aşamaya geldi. Hem ülke içerisinden hem ülke dışından birçok davetlimiz Çanakkale'de buluşacak ve törenlerimizi hep birlikte huzur, barış ve esenlik içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Burada dost bir vatanın toprağındasınız"

İsmail Kaşdemir, savaştan sonra Çanakkale'nin barış simgesi haline geldiğine işaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş sonrası Anzak annelerine mektup yazdığını dile getiren Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Atatürk mektubunda 'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' diye belirtmiştir.​​​​​​​ Dolayısıyla Çanakkale herkes için bir huzur ve barış yurdu haline geldi. Biz de huzur ve barış içerisinde burada törenlerimizi yapacağız ama tabii ki o büyük, o kahraman insanları, başta Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyet'imizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve Mehmetçiklerimizi büyük bir hürmetle anacağız. Rahmet ve minnet duygularımızla onları hatırlayacağız."

"Çanakkale ruhu aslında Cumhuriyet'in temellerinde vardır"

Kaşdemir, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene yapılacak törenlerin ayrı bir anlam kazandığını, Cumhuriyet'e giden yolların Çanakkale'den başladığını vurgulayarak, "Kurtuluşa olan inanç, Kurtuluş Savaşı'nı yapan kadro, Çanakkale'de tarih sahnesine çıkmıştır. Atatürk de Çanakkale'de tarih sahnesine ilk adımını atmış ve Çanakkale'nin kahramanı, Anafartalar'ın kahramanı olarak Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinden büyük bir destek almıştır." diye konuştu.

Atatürk'ün, Türk milletinin kalbindeki yerini Çanakkale'de aldığını dile getiren Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çanakkale'den başlayan bu uzun ve meşakkatli yolculuk, Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yılları ve sonunda Cumhuriyet'imize kavuşmuş olmak çok önemli. Bu duygularla Çanakkale'de törenlerimizi yapacağız. Hem Çanakkale'nin hem Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını hem de Cumhuriyet'i kuranları büyük bir saygıyla, hürmetle anacağız ve bir kez daha onların hangi büyük zorluklardan sonra bugünlere geldiğini, Cumhuriyet'imizin nasıl ilan edildiğini hem düşünme fırsatımız olacak hem de bir kez daha onlara teşekkür duygularımızı ifade etmiş olacağız. İnşallah bu topraklarda Cumhuriyet'imiz ilelebet payidar olacak. Çanakkale ruhu bu topraklarda hep var olacak. Çanakkale ruhu aslında Cumhuriyet'in temellerinde vardır. Cumhuriyet'in temelleri de Çanakkale ruhuyla atılmıştır. Biz Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu duyguları hep canlı tutacağız ve hiç unutturmayacağız, gelecek kuşaklara aktaracağız."

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