Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi alındı.
İstanbul
Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler konuldu.
Yayaların, meydandan İstiklal Caddesi'ne geçişi için bazı noktalar açık bırakıldı.
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