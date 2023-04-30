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Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İlyas Kaçar  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri

İstanbul

Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler konuldu.

Yayaların, meydandan İstiklal Caddesi'ne geçişi için bazı noktalar açık bırakıldı.


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