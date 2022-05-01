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Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği normale döndü.

Emrah Gökmen   | 01.05.2022
Taksim Meydanı ile çevresi, araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ndeki bariyerler kaldırılarak bölge yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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