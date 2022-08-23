Dolar
18.10
Euro
17.96
Altın
1,737.18
ETH/USDT
1,572.30
BTC/USDT
21,020.00
BIST 100
3,062.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.08.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu geminin Çornomorsk Limanı'ndan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen 3 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni yapıldı
Sağlık Bakanlığı bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacak

Benzer haberler

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Rusya ile savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi

Bakan Akar: Bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu

Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı

Rus saldırıları riski nedeniyle Kiev'de 3 günlüğüne halka açık toplantılar yasaklandı

Ukrayna: Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin 5 büyük saldırısı püskürtüldü

Ukrayna: Luhansk bölgesinde Rus birliklerinin 5 büyük saldırısı püskürtüldü
Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu

Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet