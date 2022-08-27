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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.08.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 3 gemi daha hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

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