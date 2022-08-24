Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.