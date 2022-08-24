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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.08.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

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