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Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 25.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

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