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Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 26.08.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti." bilgisi paylaşıldı.

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