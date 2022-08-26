Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 4 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.#MSB
Açıklamada, "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti." bilgisi paylaşıldı.