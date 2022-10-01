Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 ay gibi bir süre içerisinde Ukrayna limanlarından 5,5 milyon tondan fazla tahılın taşınmasını sağlayan tahıl sevkiyatı, planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Son 3 günde Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.