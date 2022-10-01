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Gündem

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 13 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.10.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2 ay gibi bir süre içerisinde Ukrayna limanlarından 5,5 milyon tondan fazla tahılın taşınmasını sağlayan tahıl sevkiyatı, planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Son 3 günde Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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