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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Barış Gündoğan   | 23.09.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 12 geminin daha ayrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." bilgisi verildi.

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Tahıl sevkiyatı kapsamında 12 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

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