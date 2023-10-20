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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti
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TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

İrfan Aydoğdu, Uğur Baklacı  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

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