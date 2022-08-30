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TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu ulaşımın durduğu Adana-Gaziantep yönünde yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Zekeriye Şimşek   | 30.08.2022
TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı

Gaziantep

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü.

Ölen veya yaralananın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.


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