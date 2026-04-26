"Tabiat Parkı" ilan edilen Dipsiz Göl Şelalesi turizme kazandırılıyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde "Tabiat Parkı" ilan edilen Dipsiz Göl Şelalesi'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezine 82, ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta bulunan şelalenin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Tabiat Parkı" ilan edilmesinin ardından başlatılan altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı.

Yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Dipsiz Göl'le beslenen şelale, 50 metreden dökülen suyuyla doğal güzellik sunuyor. Şelaleye iniş için 100 metrelik metal bir merdiven kullanılıyor.

Dipsiz Göl Şelalesi Tabiat Parkı, zengin orman ekosistemi, peyzaj değerleri ve jeolojik yapısıyla doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Bölge, trekking, kuş gözlemi ve fotoğrafçılık gibi faaliyetler için uygun bir zemin sunuyor.