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Sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili bir haftada 13 bin 618 işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21-28 Kasım tarihlerinde, 13 bin 618 sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili işlemin yapıldığını duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Sürücü belgesiz araç kullanımıyla ilgili bir haftada 13 bin 618 işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl, hız denetimleriyle ilgili toplam 5 milyon 48 bin 464, Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) ise toplam 7 milyon 429 bin 972 işlem yapıldığını bildirdi.

Düzenli ve etkili denetimlerin, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yerlikaya, trafik denetimlerinin, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu aktardı.

Ali Yerlikaya, "Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 'kış lastiği kullanımı' gerekli ve önemli. Unutmayalım." ifadelerini kullandı.

1 haftada çakarlı 245 araca ceza

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 21-28 Kasım 2024'te 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, bu sürede, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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