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Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kaçacak yerin olmadığı ve hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."


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