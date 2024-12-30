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Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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