Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
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Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2… pic.twitter.com/HxYaMq5OP0