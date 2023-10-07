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Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık harekata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer aldı.

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Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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