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Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.08.2022
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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